Лепс пожаловался, что ему угрожают расправой, особенно после вручения им военному 1000 000 рублей за подбитый Leopard

Григорий Лепс убежден, что все эти угрозы ничего не значат, а с начала СВО РФ в Украине для него стали привычными.

Он назвал таких людей пустозвонами, так как серьезные люди, по мнению музыканта, не предупреждают об убийстве, а просто приезжают и делают свое дело.

Телефонные угрозы участились после акции, которую певец объявил, призывая к выведению из строя танков Leopard за солидное денежное вознаграждение.

1000 000 российских рублей каждому военному, подбившему танк врага, также согласились выплачивать Николай Басков, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов и создатель группы "Земляне" Владимир Киселев.