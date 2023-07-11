Васильев заявил, что Модный приговор умер

"Модный приговор", как и многие другие проекты, среди которых "Давай поженимся!", "Вечерний Ургант" и другие, исчезли с экрана Первого канала после 24 февраля 2022 года.

Александр Васильев считает, что вряд ли передача, которую он вел, вернется в эфир по причине ее устаревшего формата.

Отметим, что Надежда Бабкина, которая была соведущей Васильева в шоу, нашла себе работу, да и сам историк моды не из тех, кто будет сидеть сложа руки.

Примечательно, что "Давай поженимся!" возобновляет свою работу. Такую информацию уже подтвердили и генеральный директор Первого Константин Эрнст и ведущая проекта Лариса Гузеева.