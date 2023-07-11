Инстасамка устроила разборки с мужем на сцене во время своего концерта

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) сейчас проживает за рубежом, приезжая в РФ с концертами.

Звезда приезжала в Россию совсем недавно и исполняла свои хиты без фонограммы, чем удивила фанатов, так как пение артистки далеко от идеального.

На днях Зотеева также выступала без фонограммы, но не это поразило ее поклонников.

Разборки рэперши с ее бойфрендом и продюсером Олегом Еропкиным прямо на сцене - вот, что шокировало публику.