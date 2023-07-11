Кудрявцева вся в грязи устроила танцы на пляже во время отдыха в Болгарии

В кадре Лера Кудрявцева позирует в бикини, принимая грязевые ванны, потом танцует в таком виде на берегу с подругой.
Ведущая выполняет несколько энергичных движений, демонстрируя свою стройную фигуру, а после возвращается к воде, чтобы смыть целебную грязь.
Знаменитость сообщила поклонникам, что набрала 5 килограммов за время своего отдыха, чтобы ее не упрекали в лишнем весе.
Фанаты и не думали этого делать, заявив, что всем бы так выглядеть в возрасте 50+.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__