Кудрявцева вся в грязи устроила танцы на пляже во время отдыха в Болгарии

В кадре Лера Кудрявцева позирует в бикини, принимая грязевые ванны, потом танцует в таком виде на берегу с подругой.

Ведущая выполняет несколько энергичных движений, демонстрируя свою стройную фигуру, а после возвращается к воде, чтобы смыть целебную грязь.

Знаменитость сообщила поклонникам, что набрала 5 килограммов за время своего отдыха, чтобы ее не упрекали в лишнем весе.

Фанаты и не думали этого делать, заявив, что всем бы так выглядеть в возрасте 50+.