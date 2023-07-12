Гагарина назвала свой самый главный недостаток, который часто мешает ей жить

Несмотря на то, что исполнительница Полина Гагарина обладает талантом, целеустремленностью, огромной силой воли еще многими положительныйми качествами есть у нее и недостатки.

Главным отрицательным качеством своего характера певица Полина Гагарина считает нетерпеливость. Артистка призналась, что старается жить по правилам, чтобы чувствовать себя чистой душой и телом, но никак не может справиться со своей суетливостью и "взрывным нравом". Желание сделать все сразу и побыстрее часто приводит к не лучшим результатам. Знаменитость работает над устранением главного недостатка, пытаясь работать над решением задачи, составив план и четко следовать ему, стараясь не спешить.