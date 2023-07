Спирс выпустит книгу о своей жизни Моя история уже осенью этого года

Оригинальное название книги мемуаров Бритни Спирс "The Woman in Me ".

Продаваться рассказы о жизни скандальной поп-принцессы будут уже с 24 октября этого года. К сожалению, в последнее время экс-любимица миллионов радует поклонников не творчеством, а скандальными, а иногда и не совсем адекватными выходками.

Бывший муж артистки Кевин Федерлайн обвиняет ее в употреблении наркотических веществ, а сыновья не желают контактировать со знаменитой матерью.