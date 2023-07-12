Лель рассказала о курортном романе с турком-аниматором

Катя Лель не стала скрывать, что не видит ничего плохого в курортных романах при соблюдении одного важного условия.

Свобода от каких-либо отношений, по мнению Кати Лель, дает право на курортные романы. Сама певица призналась, что и у нее были такие мимолетные отношения во время отпуска в Турции. Много лет назад артистка сгорала от страсти к турку-аниматору, который был отлично сложен и в остальном очень хорош собой. В 2008 году Лель связала себя узами брака с предпринимателем Игорем Кузнецовым, а в 2009 году родила от него дочь Эмилию.