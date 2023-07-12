Загитова признана самой сексуальной фигуристкой в мире

Алина Загитова - молодая талантливая фигуристка, которую сложно не заметить. Природа не обделила звезду ледовых шоу красотой и сексуальностью!

Британское издание The Sun признало российскую фигуристку Алину Загитову самой сексуальной в мире. К такому заключению эксперты пришли, тщательно изучив соцсети знаменитости, умеющей более 1000 000 подписчиков. Фото, которыми делится спортсменка принимаются фанатами с восторгом, ведь выглядит она потрясающе. Загитова восхитила фолловеров последним снимком из отпуска в Дубае, где позирует в черном бикини.