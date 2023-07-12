Домогарова рассказал, что Климова и Кабо его предали после прихода нового руководства в театре Моссовета

Александр Домогаров сегодня, 12 июля, отмечает свой 60-летний юбилей. Звезда экрана рассказал о своей жизни и о друзьях, которые его предали.

Александр Домогаров признается, что в театр Моссовета приходит только отработать спектакль "Ричард", которому отдал массу сил. Артист признается, что друзей у него там не осталось. Он отметил, что ошибку может простить близкому человеку, но не предательство. В этой связи Домогаров упомянул Ирину Климову и Ольгу Кабо, которые перестали с ним общаться с приходом нового руководства учреждения культуры. В свой день рождения, сегодня, актер выступит с премьерой постановки "Маскарад" на сцене Театра Российской армии.