Дакота, недавно вышедшая замуж, взяла фамилию мужа

Певица Рита Дакота теперь совсем не Дакота, а Белогай. Артистка вышла замуж и взяла фамилию супруга.

Стоит отметить, что Дакота - творческий псевдоним артистки. По паспорту она была Герасимович Маргаритой Сергеевной, а теперь Белогай. Супруг знаменитости - Федор Белогай, который известен как клип-мейкер, фэшн-продюсер, организатор фотосессий для актеров и моделей. Пара расписалась в самом конце весны. Свадьбы не было, а был небольшой ужин для родителей.