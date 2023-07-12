МВД РФ отрицает сговор следователя с адвокатом Чекалиных

Сведения о сговоре следователя по делу бьюти-блогера Лерчек и ее защитника оказались фейком.

Информация о неправомерных действиях сотрудника МВД РФ появилась накануне в одном из Телеграм-каналов. Там же утверждалось, что следователя отстранили от дела. В МВД заявили, что это полная чушь, а упомянутый страж порядка продолжает трудиться, но дело Лерчек передано в следственную часть УВД по Восточному административному округу Москвы. Объяснили это в ведомстве огромным объемом работы в данном подразделении.