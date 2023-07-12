Рекомендации для тех, кто сильно потеет летом и в другое время года

Оказывается, на повышенное потоотделение влияют продукты и одежда.

Нельзя при такой проблеме употреблять копчености, перчености, лук, чеснок и прочее. Также специалисты отмечают, что одежда в летний период, когда потеет большинство, должна дышать.

Следует отдать предпочтение льняным и хлопковым вещам.

Врачи советует тем, у кого проблема стоит остро не только в жаркую погоду, обращаться к специалисту, так как повышенное потоотделение может быть симптомом серьезных заболеваний.