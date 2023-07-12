Лепс осудил мужчину, которому сломал нос в Питере за то, что тот вызвал полицию и потребовал огромной компенсации

Григорий Лепс убежден, что пострадавший в драке с ним житель Питера поступил не по-мужски, ведь получил "по морде" он за дело, так как как хамил.

Григорий Лепс не сомневается, что деньги, которые он заплатил жителю Питера за сломанный нос, не принесут тому удачи. Певец оценивает тот поступок,что мужчина вызвал полицию и потребовал компенсации, как недостойный. Также музыкант считает, что питерцу, которому нет и 35 лет, должно быть стыдно, что тот не смог одолеть в драке 60-летнего. По лицу житель северной столицы получил от Лепса за хамство.