Джонни Депп обратился к своим российским поклонникам

Джонни Депп записал видеообращение к жителям России, поблагодарив тех за просмотр фильма "Жанна Дюбарри", где он сыграл главную роль.

Мировая знаменитость не стал скрывать, что гордится своей работой в этом проекте. Он надеется, что лента придется по душе его аудитории.

Актер в завершении обращения к россиянам, призвал их беречь себя и напомнил, что скоро встретится со своей армией поклонников из РФ.

Дело в том, что осенью текущего года Депп прибудет в российское государство для записи совместной композиции с группой "ЯМОРЕ", а также отправиться на экскурсию по всей России.