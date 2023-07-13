44-летняя звезда сериала Каменская Маршалова ушла из жизни

Внезапная кончина популярной актрисы Ларисы Маршаловой, которая не дожила даже до 45-летнего юбилея, шокировала общественность.

Ни о каких серьезных заболеваниях знаменитости ничего неизвестно. Причины кончины Маршаловой не озвучиваются.

Она работала в Театре-студии киноактеров белорусской столицы, представители которого заявляют, что ничего не предвещало такой скорой кончины артистки.

Зрителям 44-летняя звезда экрана знакома по таким известным сериалам, как "Каменская", "Тонкий лед", "Запретная группа" и многим другим.