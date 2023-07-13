Суд постановил выплатить вдове и дочери Баталова 900 000 рублей Дрожжиной и Цивину

Замоскворецкий суд российской столицы принял решение о выплате дочерью покойного Алексея Баталова Марией и его вдовой Гитаной Леонтенко Михаилу Цивину и его супруге Наталье Дрожжиной 900 000 российских рублей.
Так государственная инстанция частично удовлетворила иск последних об обогащении родственниц умершего актера за их счет, о чем информировал адвокат истцов Вячеслав Макаров.
Оказывается, Дрожжина и Цивин хотели получить от дочери с вдовой Баталова 4 200 000 рублей и не намерены отступать от своей цели, намереваясь подать повторный иск.
Напомним, что эти личности признаны виновными в мошенничестве против Леонтенко и ее дочери. Дрожжиной дали 4 года условно, а Цивину - 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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