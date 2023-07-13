МакSим наконец раскрыла, что страдает от алгогольной зависимости и лечится сейчас в специализированной клинике

Марина Абросимова (МакSим) призналась, что пристрастилась к спиртному из-за слишком напряженного графика.

Теперь певица осознает, что нельзя было после болезни, когда она едва не отправилась на тот свет, так нагружать себя.

Знаменитость думала, что алкоголь поможет ей выстоять, а он только усугубил проблему.

Исполнительница отменила концертный тур по городам России, ссылаясь на дурное самочувствие. Оказалось, причиной всему был алкоголизм.

Когда же МакSим на последних выступлениях еле держалась на ногах, она была просто мертвецки пьяна.