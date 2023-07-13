Блогер Хилми Форкс арестован в российской столице по подозрению в распространении порнографии

Телеграм-канал руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной информирует, что транс-блогер Хилми Форкс, родившийся в Краснодаре, задержан в Москве по подозрению в демонстрации и распространении порнографических материалов.

Мизулина рассказала, что в отношении звезды интернета заведено уголовное дело и с него взяли подписку о невыезде.

В конце января текущего года в отношении того же Форкса уже было уголовное дело по обвинению в пропаганде ЛГБТ. Старый аккаунт знаменитости был заблокирован в социальных сетях и внесен в реестр запрещенных сайтов.

После этих событий нарушитель отправился в Армению, а недавно вернулся в Россию, где его ждали.