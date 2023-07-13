Психиатр Шуров намерен помочь МакSим в лечении алкоголизма, отметив, что первый шаг певица уже сделала

Публичное признание МакSим в пагубной зависимости и лечении в специализированной клиники огорошило ее окружение и поклонников.

Нарколог же Василий Шуров убежден, что подобное откровение певицы, - шаг в направлении избавления от недуга.

Специалист не говорит, что это будет легко, но начало положено.

Медик предлагает свою помощь знаменитости, так как лучше, чтобы на связи с ней всегда был врач.

Отметим, что МакSим назвала свою болезнь последствием излишней загруженности после того, как она едва не отправилась на тот свет.