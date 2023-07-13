Психиатр Шуров намерен помочь МакSим в лечении алкоголизма, отметив, что первый шаг певица уже сделала

Публичное признание МакSим в пагубной зависимости и лечении в специализированной клиники огорошило ее окружение и поклонников.
Нарколог же Василий Шуров убежден, что подобное откровение певицы, - шаг в направлении избавления от недуга.
Специалист не говорит, что это будет легко, но начало положено.
Медик предлагает свою помощь знаменитости, так как лучше, чтобы на связи с ней всегда был врач.
Отметим, что МакSим назвала свою болезнь последствием излишней загруженности после того, как она едва не отправилась на тот свет.
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