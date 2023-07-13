Три действенных приема помогут вырастить отличный урожай помидоров

Первый подход касается посадки томатов. Для урожайности лучше выбирать гибридные сорта, растить их в теплицах с расчетом 0,75 квадратного метра на один куст.

В лунку хорошо выкладывать сено, и удобрить компостом и Кемирой с золой, затем присыпать грунтом, взятым с огорода.

После посадки хорошо обломать пару нижних листочков на рассаде, чтобы задержать созревание урожая. Это создаст условия для формирования большого количества завязей.