Три действенных приема помогут вырастить отличный урожай помидоров

14:15 2023-07-13

Чтобы томаты выросли здоровыми и мясистыми можно использовать три простых приема.

Первый подход касается посадки томатов. Для урожайности лучше выбирать гибридные сорта, растить их в теплицах с расчетом 0,75 квадратного метра на один куст.

В лунку хорошо выкладывать сено, и удобрить компостом и Кемирой с золой, затем присыпать грунтом, взятым с огорода.

После посадки хорошо обломать пару нижних листочков на рассаде, чтобы задержать созревание урожая. Это создаст условия для формирования большого количества завязей.

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