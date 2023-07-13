Неелова экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Здоровье Марины Нееловой серьезно пошатнулось в начале июля текущего года.

Знаменитость мучили сильные боли в животе. Она побывала по этому поводу уже в нескольких клиниках, а позднее специалисты решили ее экстренно госпитализировать.

Медики поставили Нееловой диагноз - неинфекционный гастроэнтерит и колит. Также у звезды экрана серьезно нарушен водно-электролитный баланс.

После того, как исполнительницу роли главной героини в фильме "Ты у меня одна" положили в больницу, ее лечащие врачи провели дополнительное обследование, показавшее, что в кишечнике - новообразование.

Артистке назначена тотальная биопсия.