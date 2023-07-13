Неелова экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Здоровье Марины Нееловой серьезно пошатнулось в начале июля текущего года.
Знаменитость мучили сильные боли в животе. Она побывала по этому поводу уже в нескольких клиниках, а позднее специалисты решили ее экстренно госпитализировать.
Медики поставили Нееловой диагноз - неинфекционный гастроэнтерит и колит. Также у звезды экрана серьезно нарушен водно-электролитный баланс.
После того, как исполнительницу роли главной героини в фильме "Ты у меня одна" положили в больницу, ее лечащие врачи провели дополнительное обследование, показавшее, что в кишечнике - новообразование.
Артистке назначена тотальная биопсия.
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