Борисова накачала 15-летней дочери Полине губы

Дана Борисова выложила в Сеть фотографию с дочкой Полиной, которой накачали губы.

Ведущая спросила у поклонников, как им изменения в образе ее наследницы.

Родственницы таким образом подготовились к отпуску в Турции.

Также недавно Борисова сообщала, что дочь очень хочет исправить форму носа, который ей достался от отца.

Отметим, что сама знаменитость страдает биполярным расстройством и не скрывает этого, рассказывая в своем блоге, как посещает специалистов и справляется с недугом.