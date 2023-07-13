Борисова накачала 15-летней дочери Полине губы

Дана Борисова выложила в Сеть фотографию с дочкой Полиной, которой накачали губы.
Ведущая спросила у поклонников, как им изменения в образе ее наследницы.
Родственницы таким образом подготовились к отпуску в Турции.
Также недавно Борисова сообщала, что дочь очень хочет исправить форму носа, который ей достался от отца.
Отметим, что сама знаменитость страдает биполярным расстройством и не скрывает этого, рассказывая в своем блоге, как посещает специалистов и справляется с недугом.
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