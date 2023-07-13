Борисова рекомендует МакSим использовать самоизоляцию в борьбе с алкоголизмом

Дана Борисова порекомендовала МакSим пройти программу "Двенадцать шагов", которая в свое время помогла ведущей одолеть пристрастие к спиртному.
Самоизоляция в процессе прохождения подобного лечения дала отличные результаты в случае Даны.
Борисова не забыла высказать поддержку певице, которая призналась всему миру в своей болезни.
Звезда "Армейского магазина" отметила, что в процессе избавления от зависимости очень важны помощь и поддержка близких людей.
В пагубном пристрастии Марина Абросимова (настоящее имя певицы) призналась сегодня, 13 июля, выразив надежду, что уже в октябре текущего года сможет выйти на сцену.
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