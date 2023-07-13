Краско в срочном порядке доставлен в реанимацию питерского кардиологического центра

Плохо Иван Краско себя почувствовал сегодня, 13 июля, ближе к 12:00.

Актера увезла скорая в реанимацию одного из профильных кардиологических центров Питера, как информирует 5tv.ru.

По имеющимся сведениям, врачи обнаружили у знаменитости серьезные проблемы с работой сердца, которые спровоцировал перенесенный им инсульт.

Сейчас Краско наблюдается в реанимации, а врачи не отходят от него ни на шаг.

Неотложку звезда экрана вызвал сам, когда почувствовал себя очень нехорошо.