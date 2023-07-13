Директор театра Современник опроверг информацию о госпитализации Нееловой

Сообщения о попадании Марины Нееловой в больницу отрицает руководитель "Современника" Юрий Кравец.

Он заявил, что Марина Мстиславовна находится в нормальном состоянии и ни о какой госпитализации даже не слышала.

Немногим ранее в СМИ появились о том, что артистка угодила в больницу в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в результате проведенного обследования у знаменитости обнаружено новообразование в кишечнике и ей назначена тотальная биопсия.