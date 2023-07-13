Причина внезапной кончины Ларисы Маршаловой озвучена

По информации Телеграм-канала Shot, у Ларисы Маршаловой оторвался тромб.

Скорая помощь, прибывшая по вызову, не смогла спасти 44-летнюю знаменитость, а лишь констатировала смерть.

Прощание с Маршаловой состоится 14 июля в минском Театре киноактёров, где актриса работала.

Артистка снялась в 100 фильмах и сериалах за свою карьеру, самыми известными из которых являются "Каменская", "Мужчины не плачут", "Детективное агентство Иван да Марья".

Умерла Маршалова утром 12 июля, а известно об этом стало через сутки.