Причина внезапной кончины Ларисы Маршаловой озвучена

По информации Телеграм-канала Shot, у Ларисы Маршаловой оторвался тромб.
Скорая помощь, прибывшая по вызову, не смогла спасти 44-летнюю знаменитость, а лишь констатировала смерть.
Прощание с Маршаловой состоится 14 июля в минском Театре киноактёров, где актриса работала.
Артистка снялась в 100 фильмах и сериалах за свою карьеру, самыми известными из которых являются "Каменская", "Мужчины не плачут", "Детективное агентство Иван да Марья".
Умерла Маршалова утром 12 июля, а известно об этом стало через сутки.
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