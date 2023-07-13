Солиста группы Токио Малого проверяют на предмет финансирования ВСУ

Запрос Виталий Бородин по поводу проверки Ярослава Малого направил генпрокурору РФ Игорю Краснову, о чем информирует издание LIFE.ru.
Причиной подобной проверки стали концерты группы "Machete" во главе с Малым в марте этого года в Москве, а в июне - в Питере.
Лидер группы выступал с критикой СВО и даже с ее запуском отказался выступать в России, но позднее продолжил гастролировать по стране.
Ранее стало известно о проверке прокуратурой Московской области компании Mars на предмет оказания материальной помощи Киеву и по поводу уплаты налогов.
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