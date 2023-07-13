Левая часть тела госпитализированного Краско парализована

Дарья Пашкова сообщила о частичном параличе у Ивана Краско и о том, что рядом с актером находится сын Федор.
Также помощница из положительного отметила, что у артиста не нарушена речь.
Она пообещала, что вскоре будет в больнице и узнает все более подробно.
Пашкова отметила, что Краско был на даче и, узнав, что она уезжает, расстроился, позднее звонил и говорил, что после этого у него со здоровьем стало плохо.
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