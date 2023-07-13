Левая часть тела госпитализированного Краско парализована

15:59 2023-07-13

Помощница актера Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила, что у него отказала левая часть тела.

Дарья Пашкова сообщила о частичном параличе у Ивана Краско и о том, что рядом с актером находится сын Федор.

Также помощница из положительного отметила, что у артиста не нарушена речь.

Она пообещала, что вскоре будет в больнице и узнает все более подробно.

Пашкова отметила, что Краско был на даче и, узнав, что она уезжает, расстроился, позднее звонил и говорил, что после этого у него со здоровьем стало плохо.

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