Левая часть тела госпитализированного Краско парализована

Дарья Пашкова сообщила о частичном параличе у Ивана Краско и о том, что рядом с актером находится сын Федор.

Также помощница из положительного отметила, что у артиста не нарушена речь.

Она пообещала, что вскоре будет в больнице и узнает все более подробно.

Пашкова отметила, что Краско был на даче и, узнав, что она уезжает, расстроился, позднее звонил и говорил, что после этого у него со здоровьем стало плохо.