Имя актрисы, которая сыграет Эду в русской версии сериала Постучись в мою дверь, названо

В роли Эды российские зрители смогут наблюдать 25-летнюю актрису Лиану Грибу.

Лиану соотечественники знают по сериалам "Монастырь", "Триггер" и "Хрустальный".

Девушка наделена такими же яркими внешними данными, как и исполнительница роли Эды в турецком оригинале сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.

На эту роль пробовали блогершу Дину Саеву, которая очень похожа на Эрчел, но та отказалась, не объяснив причин.