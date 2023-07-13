Имя актрисы, которая сыграет Эду в русской версии сериала Постучись в мою дверь, названо

В роли Эды российские зрители смогут наблюдать 25-летнюю актрису Лиану Грибу.
Лиану соотечественники знают по сериалам "Монастырь", "Триггер" и "Хрустальный".
Девушка наделена такими же яркими внешними данными, как и исполнительница роли Эды в турецком оригинале сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.
На эту роль пробовали блогершу Дину Саеву, которая очень похожа на Эрчел, но та отказалась, не объяснив причин.
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