Пугачева тратит на аренду виллы в Юрмале 15 000 000 рублей в месяц

В арендованной Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным вилле есть все для комфортного пребывания.
Элитная жилая площадь обходится Алле Борисовне в кругленькую сумму.
Риелторы сообщают, что в летние месяцы стоимость аренды особняка ежемесячно составляет 150 000 евро, что эквивалентно 15 000 000 российских рублей.
За 10 000 евро виллу снимают, если не сезон.
Предполагают, что Пугачева будет в Юрмале до конца лета. Такая недвижимость арендуется на длительный срок.
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