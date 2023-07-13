Пугачева тратит на аренду виллы в Юрмале 15 000 000 рублей в месяц

16:32 2023-07-13

Вилла Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Юрмале.

Вилла Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Юрмале.

Звездное семейство прибыло в Юрмалу на прошлой неделе, сняв для своего отдыха роскошную виллу "Марта", площадь которой составляет 210 м в кв.

В арендованной Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным вилле есть все для комфортного пребывания.

Элитная жилая площадь обходится Алле Борисовне в кругленькую сумму.

Риелторы сообщают, что в летние месяцы стоимость аренды особняка ежемесячно составляет 150 000 евро, что эквивалентно 15 000 000 российских рублей.

За 10 000 евро виллу снимают, если не сезон.

Предполагают, что Пугачева будет в Юрмале до конца лета. Такая недвижимость арендуется на длительный срок.

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