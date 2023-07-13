Запашный встал на защиту Меладзе, выступившего против СВО

16:45 2023-07-13

Эдгард Запашный не скрывает, что находится на стороне российских властей в ситуации со спецоперацией, но вступился за исполнителя Валерия Меладзе, у которого на этот счет противоположная позиция.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный отметил, что проукраинский лозунг, произнесенный Валерием Меладзе в Дубае, прозвучал очень неуверенно.

Запашный не исключает, что певец не знает, как относится к СВО.

Дрессировщик убежден, что со знаменитостью для начала следует поговорить, все выяснив, а уже потом клеймить позором.

Артист цирка не сомневается, что человек с позицией произносит ее четко и громко, а после не боится ничего.

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