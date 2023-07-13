Костомаров, недавно выписавшийся из больницы, завел собственный Телеграм-канал и обратился к фанатам

Роман Костомаров в первый раз за 175 дней своего тяжелого заболевания обратился к фолловерам в Телеграм-канале, который только завел.

Для своих поклонников он записал короткое видеообращение, где поприветствовал их.

Напомним, что в больницу Коммунарки Костомаров угодил в тяжелейшем состоянии 10 января текущего года и до недавнего времени пребывал в казенных стенах.

Изначально его диагноз звучал как воспаление легких, но далее состояние продолжало ухудшаться, появилась масса осложнений.

Спортсмен перенес кому, 2 инсульта, заражение крови, гангрену и ампутацию конечностей. Жизнь знаменитости была на волоске от смерти, но, к счастью, медикам удалось выровнять ситуацию.