Ивлеева накинулась на экс-подругу Галич из-за постоянных жалоб той на усталость

В феврале текущего года между бывшими подругами Настей Ивлеевой и Идой Галич разгорелся громкий скандал. Галич обвиняла Ивлееву в воровстве ее материала.

Ивлеева же впервые некрасиво отозвалась об экс-приятельнице в эфире своего Agent Show, отметив, что та достала всех своим нытьем и капризами.

Настя убеждена, что Ида не вправе жаловаться на свою тяжелую жизнь поклонникам, которые вкалывают с утра до ночи за три копейки.

По мнению блогерши, это смешно кивать на усталость от участия в рекламной акции, за которую Галич заплатили 6 000 000 рублей, когда ее фанаты трудятся гораздо тяжелее, а таких денег не видели в глаза.