Нарколог Казанцев сообщил, когда МакSим излечится от алкоголизма

В интервью изданию "Абзац" психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что бывших алкоголиков не бывает, а потому на решение проблемы у Марины Абросимовой (МакSим) может уйти вся оставшаяся жизнь.
Специалист утверждает, что организм фиксирует так называемую "память на дозу": если долгого не употребляя спиртное, вдруг его вновь пьешь, то зависимость может снова вернуться.
Казанцев считает, что процесс реабилитации займет у МакSим не менее 6 месяцев. После ей необходимо постоянно посещать психолога и группы взаимопомощи.
Также ей нужен человек рядом, прошедший через такое же испытание для поддержки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__