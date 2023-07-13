Нарколог Казанцев сообщил, когда МакSим излечится от алкоголизма

В интервью изданию "Абзац" психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что бывших алкоголиков не бывает, а потому на решение проблемы у Марины Абросимовой (МакSим) может уйти вся оставшаяся жизнь.

Специалист утверждает, что организм фиксирует так называемую "память на дозу": если долгого не употребляя спиртное, вдруг его вновь пьешь, то зависимость может снова вернуться.

Казанцев считает, что процесс реабилитации займет у МакSим не менее 6 месяцев. После ей необходимо постоянно посещать психолога и группы взаимопомощи.

Также ей нужен человек рядом, прошедший через такое же испытание для поддержки.