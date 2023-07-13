Гузеева сообщила, как изменится формат проекта Давай поженимся, который скоро выйдет в эфир Первого канала

18:36 2023-07-13

Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева рассказала обо всех изменениях шоу, которое будет выходить вновь уже с осени текущего года.

Лариса Гузеева сообщила, что передача будет направлена на то, чтобы помогать людям, желающим вступить в брак и создать крепкую здоровую семью.

С этой целью редакторы "Давай поженимся!" создадут "бюро знакомств", отказавшись от эпатажных персонажей, которые только хотят засветиться на экране. 

Ведущая не стала скрывать, что рада возобновлению проекта, вместе с создателями которого стала большой и дружной семьей.

Гузеева убеждена, что в наше время нужно жить сообща, так как, если люди вместе, их не сломать.

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