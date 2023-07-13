Рудковская поддержала МакSим, признавшуюся в алкоголизме, назвав ее сильной личностью

Яна Рудковская заявила, что поддерживает и уважает Марину Абросимову (МакSим), которая решилась на непростое признание и борется со страшным недугом.

Музыкальный продюсер убеждена, что только сильная личность в состоянии признать зависимость и сражаться с ней.

Рудковская уверена, что видеообращение певица записала из специализированной клиники не в первый день.

Деятель музыкальный деятель считает, что МакSим находится в учреждении несколько дней, так как это видно и по настрою исполнительницы и по тому, что она пообвыклась с обстановкой вокруг.