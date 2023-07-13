Водонаева накинулась на Собчак, обвинив ту во вранье о помощи своим сотрудникам Суханову и Бигаеву, которые находятся за решеткой

19:05 2023-07-13

Экс-коллега Ксении Собчак по проекту "Дом 2" Алена Водонаева заявила, что звездная блондинка не помогает Кириллу Суханову и Тимерлану Бигаеву, хотя утверждает обратное.

Алена Водонаева дала интервью журналистке Алене Жигаловой, в процессе которого отметила, что Ксения Собчак не помогает своим экс-сотрудникам, а только изображает, что этим занимается.

Напомним, что коммерческого директора Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Арину Романовскую и журналиста Тимерлана Бигаева обвиняют в вымогательстве 11 000 000 российских рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Водонаева заявила, что Собчак была только на двух заседаниях суда, никаких бумаг в защиту сотрудников не подавала.

Не помогает знаменитость "своим" людям ни деньгами, ни связями.

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