Водонаева накинулась на Собчак, обвинив ту во вранье о помощи своим сотрудникам Суханову и Бигаеву, которые находятся за решеткой

Алена Водонаева дала интервью журналистке Алене Жигаловой, в процессе которого отметила, что Ксения Собчак не помогает своим экс-сотрудникам, а только изображает, что этим занимается.

Напомним, что коммерческого директора Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Арину Романовскую и журналиста Тимерлана Бигаева обвиняют в вымогательстве 11 000 000 российских рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Водонаева заявила, что Собчак была только на двух заседаниях суда, никаких бумаг в защиту сотрудников не подавала.

Не помогает знаменитость "своим" людям ни деньгами, ни связями.