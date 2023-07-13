Блогера Шипа задержала полиция в Москве во время съемок

Полицеские арестовали блогера Егора Шипа, отобрали у него и у всей его команды средства связи.
О причине задержания звезды интернета его сотрудники не в курсе, как и о проблемах у него с законом.
В настоящее время Шип пребывает в изоляторе временного содержания, а связаться с ним невозможно, так как у него изъяли мобильный телефон.
Популярность блогер обрел благодаря развлекательному контенту, которые снимал вместе с друзьями. Сейчас он также занимается музыкой, а количество подписчиков у него в соцсетях растет как на дрожжах.
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