Блогера Шипа задержала полиция в Москве во время съемок

Полицеские арестовали блогера Егора Шипа, отобрали у него и у всей его команды средства связи.

О причине задержания звезды интернета его сотрудники не в курсе, как и о проблемах у него с законом.

В настоящее время Шип пребывает в изоляторе временного содержания, а связаться с ним невозможно, так как у него изъяли мобильный телефон.

Популярность блогер обрел благодаря развлекательному контенту, которые снимал вместе с друзьями. Сейчас он также занимается музыкой, а количество подписчиков у него в соцсетях растет как на дрожжах.