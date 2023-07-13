Технология выращивания моркови

Чтобы получить урожай из ровной и сладкой оранжевой красавицы, нужно достаточно потрудиться.

Сегодня можно запутаться в сортах моркови, потому что их великое множество. Но следует знать, что сортотипов можно выделить несколько:

Нантский;

Флакке;

Шантане;

Курода;

Амстердамская;

Мини- морковь;

Самыми популярными можно назвать нантский сотротип. От всего объема выращивания, он составляет около 50%. Такую популярность этот сортотип заслужил тем, что не прихотлив к климатическим зонам.

Почва для моркови:

Для выращивания нужна достаточно рыхлая почва, пахотный слой которой будет не меньше 30 см. На таком грунте сформируются ровные и красивые корнеплоды. Если же почва будет тяжелой, то и урожай получится кривой, даже уродливый.

При посадке семена следует заделывать в почву не глубже чем на 2 – 2,5 см. Между семенами в ряду расстояние должно быть не меньше 3 см. Чтобы получить дружные всходы, грядки необходимо обильно поливать.

Идеальным местом для посадки данного корнеплода будет место, на котором до этого выращивали огурцы, капусту, редиску, лук или чеснок, бобовые культуры. Возвращать на прежнее место ее можно по истечении пяти лет.

Посев моркови:

Если предполагается будущий урожай оранжевой красавицы использовать для раннего потребления, то и садить следует в конце марта – начале апреля. На хранение и переработку сеют корнеплод в конце апреля и до начала июня.

В зависимости от того, какая почва предназначена для данного корнеплода, выбирают и способ посадки.

Если почва легкая, то выращивать ее можно на ровном поле. Здесь будет оправдана посадка ранней моркови на пучковую продукцию.

Если же почва тяжелая, то стоит применить способ выращивания моркови на гребнях.

В этом способе положительным моментом будет то, что у корнеплода будет больше длина, чем при выращивании обычным способом, практически не встретится кривых или уродливых вариантов. Но для того, чтобы сформировать гребни, потребуется намного больше площади и специальное оборудование.

Расположение будущих всходов зависит от того, сколько лент в гребне предполагается. При посеве в 2 ленты, расстояние между гребнями не менее 70 см, а между лентами 6 см. если же посадка в одну ленту, то между гребнями достаточно будет 45 см.

Морковные вредители:

Вредители у подземной красавицы могут быть как наземные, так и подземные. В земле самым распространенным любителем моркови является проволочник. К наземным относятся морковная муха, листоблошка зонтичная, моль морковная.

С почвенными вредителями можно бороться во время полива с помощью препаратов Актара и Конфидор. С наземными вредителями поможет справиться Карате Зеон. Этим препаратом обработку надо будет сделать дважды: первый – как только появились вредители, второе опрыскивание через 7-10 дней.

Правильная посадка, своевременный уход обеспечат любого огородника на всю зиму сладкой и сочной морковью.