Детали госпитализации тяжело больного Краско стали известны

Иван Краско пребывает в реанимации в тяжелом состоянии под наблюдением медиков, которые от него не отходят.

По сведениям Телеграм-канала Shot, у артиста снова случился инсульт, уже второй по счету. В связи с этим он не чувствует всю левую часть лица и тела.

Бригада скорой помощи забрала знаменитость с его дачи в Ленинградской области сегодня, 13 июля, в районе 13:00.

Актеру стало резко нехорошо. К счастью, рядом с ним был сын Федора, вызвавший медиков.

В настоящее время наследник звезды экрана также находится в больнице рядом с ним.