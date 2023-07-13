В Подмосковье врачи спасли мужчину, накануне съевшего персик

19:31 2023-07-13

В Сергиево-Посадскую больницу 60-летнего мужчину привезли с жалобами на ощущение чего-то инородного в горле и трудностями при глотании.

Врачи провели пациенту гастроскопическое исследование и увидели инородное тело в пищеводе. Тогда выяснилось, что накануне вечером мужчина решил съесть персик и по неосторожности вместе с мякотью проглотил косточку.

По словам заведующей хирургическим отделением №3 Светланы Александровой, фруктовую косточку из пищевода доставали эндоскопическим путем и под общей анестезией. Операция прошла успешно и быстро — она заняла всего около 10 минут.

Как сообщили в минздраве Московской области, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже отправился домой. А врачи, между тем, советуют не спешить во время еды, чтобы не оказаться в больнице.

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