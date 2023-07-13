В Подмосковье врачи спасли мужчину, накануне съевшего персик

Врачи провели пациенту гастроскопическое исследование и увидели инородное тело в пищеводе. Тогда выяснилось, что накануне вечером мужчина решил съесть персик и по неосторожности вместе с мякотью проглотил косточку.

По словам заведующей хирургическим отделением №3 Светланы Александровой, фруктовую косточку из пищевода доставали эндоскопическим путем и под общей анестезией. Операция прошла успешно и быстро — она заняла всего около 10 минут.

Как сообщили в минздраве Московской области, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже отправился домой. А врачи, между тем, советуют не спешить во время еды, чтобы не оказаться в больнице.