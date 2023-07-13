Савельева сообщила причину своего отъезда в Израиль

Саша Савельева утверждает, что консультировалась со специалистами, которые призвали не ждать пенсии, а оздоравливать организм у моря уже сейчас.

Певица отметила, что даже неделя у Мертвого моря укрепляет иммунитет, восстанавливает психику, улучшает состояние кожи.

Артистка не стала скрывать, что целебный израильский воздух действует на нее благотворно.

На чужбину Савельева переехала вместе с мужем, актером Кириллом Сафоновым, с которым вместе уже 12 лет. В 2019 году знаменитости стали родителями. Саша подарила мужу сына Леона.