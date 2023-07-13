Как сохранить розы в вазе: что добавить в воду, чтобы цветы простояли дольше

Если у вас есть собственный розарий, за будущий букет можете быть спокойны – он совершенно точно будет свежим и простоит дольше магазинного. Помните только, выбирая сорта роз на срезку, что кустарниковые и вьющиеся розы в вазе стоят плохо.

Но и при самостоятельной срезке роз в саду следует соблюдать некоторые правила, если хотите, чтобы букет радовал вас много дней. Перед срезкой осмотрите кусты роз – бутоны, стебли и листья у выбранных цветов должны быть крепкими, равномерно окрашенными, без повреждений и пожухлостей.

Правила срезки роз:

Процедуру проводите ранним утром или в пасмурную, но ни в коем случае не дождливую погоду (при максимальном содержании влаги в листьях и стеблях).

Используйте действительно острый инструмент (нож, секатор и т.п.) – важно в процессе не смять и не деформировать концы стебля, иначе влагопроводящие сосуды окажутся повреждены.

Выбирайте стебли с еще нераспустившимися, но уже окрашенными бутонами. Исключение составляют густомахровые сорта – у них срезка производится, когда нижние лепестки уже открыты, иначе в вазе плотные бутоны могут не распуститься.

Срезайте стебли наискосок.

С одного куста срезайте не больше трех стеблей.

Как выбирать розы в магазине:

Если вы выбираете цветы для букета в магазине, придется довериться продавцу или попытаться определить свежесть цветов на глаз.

Поинтересуйтесь, когда поступила в продажу данная партия роз и где они хранятся (в идеале это помещение должно быть холодным и темным). Не покупайте цветы с видимыми повреждениями, пожухлыми пожелтевшими нижними листьями или увядшими внешними лепестками, даже если продавец уверяет вас, что их стоит просто оборвать, и на качестве цветка это никак не скажется.

Внимательно по одной оцените каждую розу – стебли должны быть крепкими, листья – яркими, бутоны – развитыми, плотными и упругими, листочки, окаймляющие их, должны плотно прилегать друг к другу.

Готовые композиции (особенно с обилием флористических украшательств) лучше не брать – в общей массе цветов и декора легко "закамуфлировать" несвежие и временно реанимированные розы.

Разумеется, не держите купленный букет долго без воды, постарайтесь как можно быстрее доставить его в помещение. Если время для дарения букета роз еще не наступило, то, выдержав его пару часов в емкости с водой, достаньте, заверните в мокрую ткань и поместите в темное прохладное место – например, на нижнюю полку холодильника (разумеется, освободив ее предварительно от любых продуктов). Так цветы могут храниться даже пару суток и прекрасно дождутся своего "звездного" часа.

А что нужно сделать, чтобы розы дольше стояли в вазе и что добавить для этого в воду, мы вам расскажем далее.

Как продлить жизнь розам в вазе:

Чтобы срезанные розы дольше простояли дома, следует ответственно подойти к выбору помещения и даже вазы для них, а также подготовить воду с добавками для цветов.

Если вам вручили букет в упаковке, ее нужно обязательно снять и осмотреть цветы на наличие поломанных и пожухлых листьев, которые нужно сразу же удалить. Желательно вообще оборвать нижние листья и даже обломать шипы, которые при постановке в вазу окажутся в воде – незачем им там гнить, ускоряя увядание всего растения.

Затем концы стеблей роз опустите в холодную воду и произведите подрезку стеблей острым ножом примерно на один сантиметр под острым углом. Если вы сделаете прямой срез – цветок встанет им на дно вазы и закроет доступ воде.

Также нелишним будет снять кору с нижней части стебля и расщепить самый его кончик – для того, чтобы выгнать возможные воздушные пробки из стебля и увеличить всасывающую поверхность. Эта операция проводится также под водой.