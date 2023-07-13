Способы омоложения старой клубники

Когда проводить омоложение клубники?

Садовую землянику многие садоводы относят к очень требовательному растению. Максимальные показатели урожайности наблюдаются на 3-й год высадки в ягодник. Далее, находясь на своём постоянном месте, у клубники запускаются процессы старения – становится меньше завязей, а ягодки с каждым годом мельчают и теряют прежние вкусовые качества.

Чтобы стимулировать культуру давать хорошие урожаи, её нужно пересаживать на новый участок через каждые 3-5 сезонов, срок зависит от земляничной разновидности.

Но часто, если дачная территория небольшая, полностью сменить локацию не представляется возможным. В такой ситуации рекомендуют обновлять клубнику каждый год, но частично. Для омоложения используются усики от наиболее здоровых, рослых, с вкусными ягодками кустиков. Ослабленные или больные экземпляры лучше сразу убирать для освобождения места. Пересаживать лучше в конце лета – начало осени. Это оптимальное время для укоренения усов до прихода морозов.

Основные критерии, по которым можно понять, требуется ли клубнике пересадка или омоложение:

болеет растение либо поражено вредителями из-за погодных условий или ослабленного иммунитета;

размер клубничек – с увеличением возраста куста они становятся мельче;

признаки возрастных изменений посадок.

Старые взрослые кусты отличаются от молоденьких сформированным коротковатым толстым стеблем, значительной листовой массой и несколькими почками.

Жизненный цикл клубники:

В течение первого года после высадки растение формирует листья, крепкие ветви – усы. Урожай при этом незначителен;

2-3-й год – высокая урожайность кустов. Клубника крупная, сладкая на вкус;

Уже с 3-4 года происходит старение и дальнейшее увядание. Количество ягод становится резко меньше. Такие кустики уже пора менять.

Сегодня получены сорта и гибриды клубники, которые дают хорошие урожаи в течение 4-6 лет без омоложения.

Признаки старения земляничных кустов

Небольшой размер плодов садовой земляники может быть по следующим причинам:

Старение кустиков. С каждым годом можно замечать всё большее измельчение ягод;

Неправильно подобранный участок для посадки. Растение предпочитает ровные, хорошо освещённые места с питательной почвосмесью рыхлой структуры. Кусты на площадках на севере и в тени не смогут дать ягоды крупных размеров;

Несоблюдение правил севооборота. Если садовую землянику высаживать на участок после представителей паслёновых, не нужно ожидать обильного плодоношения. Культуру стоит пересадить в места, где раньше выращивали морковь, салаты, зеленные культуры.

Инфекционные поражения клубники

Чем взрослее клубничные кустики, тем чаще они начинают болеть различными недугами. Клубнике с возрастом необходимо больше уделять внимание и проводить профилактические обработки.

Наиболее частые болезни:

гниль корней;

гниль (белая, серая);

пепелица;

кладоспориоз и пр.

Основные симптомы поражения клубники инфекцией:

появление усохших или гнилых плодов;

ягоды покрылись белым налётом;

пожелтение надземной части многолетника;

образование пятнистости на листве (белого либо коричневатого цвета).

Терапия против болезней и действий вредителей заключается в обработке профессиональными препаратами, как только диагностирован недуг. Когда же лечение не помогло, а также когда заболевание широко распространилось, все больные экземпляры удаляют с участка и сжигают.