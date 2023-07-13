Способы омоложения старой клубники

Когда проводить омоложение клубники?
Садовую землянику многие садоводы относят к очень требовательному растению. Максимальные показатели урожайности наблюдаются на 3-й год высадки в ягодник. Далее, находясь на своём постоянном месте, у клубники запускаются процессы старения – становится меньше завязей, а ягодки с каждым годом мельчают и теряют прежние вкусовые качества.
Чтобы стимулировать культуру давать хорошие урожаи, её нужно пересаживать на новый участок через каждые 3-5 сезонов, срок зависит от земляничной разновидности.
Но часто, если дачная территория небольшая, полностью сменить локацию не представляется возможным. В такой ситуации рекомендуют обновлять клубнику каждый год, но частично. Для омоложения используются усики от наиболее здоровых, рослых, с вкусными ягодками кустиков. Ослабленные или больные экземпляры лучше сразу убирать для освобождения места. Пересаживать лучше в конце лета – начало осени. Это оптимальное время для укоренения усов до прихода морозов.
Основные критерии, по которым можно понять, требуется ли клубнике пересадка или омоложение:
болеет растение либо поражено вредителями из-за погодных условий или ослабленного иммунитета;
размер клубничек – с увеличением возраста куста они становятся мельче;
признаки возрастных изменений посадок.
Старые взрослые кусты отличаются от молоденьких сформированным коротковатым толстым стеблем, значительной листовой массой и несколькими почками.
Жизненный цикл клубники:
В течение первого года после высадки растение формирует листья, крепкие ветви – усы. Урожай при этом незначителен;
2-3-й год – высокая урожайность кустов. Клубника крупная, сладкая на вкус;
Уже с 3-4 года происходит старение и дальнейшее увядание. Количество ягод становится резко меньше. Такие кустики уже пора менять.
Сегодня получены сорта и гибриды клубники, которые дают хорошие урожаи в течение 4-6 лет без омоложения.
Признаки старения земляничных кустов
Небольшой размер плодов садовой земляники может быть по следующим причинам:
Старение кустиков. С каждым годом можно замечать всё большее измельчение ягод;
Неправильно подобранный участок для посадки. Растение предпочитает ровные, хорошо освещённые места с питательной почвосмесью рыхлой структуры. Кусты на площадках на севере и в тени не смогут дать ягоды крупных размеров;
Несоблюдение правил севооборота. Если садовую землянику высаживать на участок после представителей паслёновых, не нужно ожидать обильного плодоношения. Культуру стоит пересадить в места, где раньше выращивали морковь, салаты, зеленные культуры.
Инфекционные поражения клубники
Чем взрослее клубничные кустики, тем чаще они начинают болеть различными недугами. Клубнике с возрастом необходимо больше уделять внимание и проводить профилактические обработки.
Наиболее частые болезни:
гниль корней;
гниль (белая, серая);
пепелица;
кладоспориоз и пр.
Основные симптомы поражения клубники инфекцией:
появление усохших или гнилых плодов;
ягоды покрылись белым налётом;
пожелтение надземной части многолетника;
образование пятнистости на листве (белого либо коричневатого цвета).
Терапия против болезней и действий вредителей заключается в обработке профессиональными препаратами, как только диагностирован недуг. Когда же лечение не помогло, а также когда заболевание широко распространилось, все больные экземпляры удаляют с участка и сжигают.
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