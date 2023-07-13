Билан выразил слова поддержки МакSим в борьбе с алкоголизмом в своем личном блоге

МакSим, признавшуюся в алкоголизме сегодня, поддерживают поклонники и коллеги. Сейчас исполнительница лечится от алкоголизма в специализированном медицинском центре.

В своём личном блоге коллегу поддержал Дима Билан, которому эта проблема, к сожалению, также знакома.

Певец отметил, что процесс избавления от зависимости задача не из простых особенно для публичной личности, которая все время на виду.

Обращение МакSим растрогало Билана до глубины души, и тот пожелал звезде сцены, чтобы у неё все получилось.

Исполнительница также не забыла поблагодарить коллегу за добрые слова, которые для неё многое значат.