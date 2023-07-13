Летняя обрезка винограда и правила ее выполнения

Нужна ли обрезка летом?

Часть начинающих садоводов сомневается, так ли необходима обрезка виноградных побегов летом, когда кустарник весь покрыт зеленью. Но плотная зелёная масса загущает посадки и приводит к ослаблению иммунитета у винограда, который становится беззащитным перед инфекциями и вредоносными насекомыми. Часть гроздей увядает, не успев полностью созреть.

Обрезка летом проводится ради профилактики для поддержки иммунитета винограда на протяжении всей вегетации, а также увеличивает урожайность.

Преимущества данной процедуры для винограда в июне-августе:

улучшаются характеристики созревающих ягод (вкусовые свойства, размер);

повышается количество урожая;

укрепляются плодовые соцветия;

обеспечивается беспрепятственное попадание солнечных лучей и воздуха к лозе;

ускоряется созревание виноградных кистей;

при обрезке равномерно распределяется нагрузка куста;

понижаются риски заражения разными болезнями.

Время проведения обрезки:

Период обрезки с июня по август полностью зависит от погоды в регионе разведения и состояния кустарника. Конкретно выбрать время, в течении которого нужно провести то или иное уходовое мероприятие нельзя, т. к. оно зависит от климата и скорости роста виноградной лозы. А уже скорость роста зависит от выращиваемого сорта винограда.

Поэтому рекомендовано опираться на временные периоды, в ходе которых проводится определённая процедура:

удаление лишних побегов: 3 декада мая — 1-2 декада июня, когда ветви удлиняются от 15 см;

прищипывание — в июле для стимуляции цветения;

обрывание пасынков — на протяжении лета по мере появления;

удаление верхушек веточек (чеканка) — по мере выпрямления побегов, обрезка обычно в августе;

обрывание листочков — за 17-22 дня до сбора винограда;

прореживание виноградных кистей — в фазе образования цветочков либо после опыления.

В уральском регионе короткое и не слишком стабильное лето, поэтому виноград не трогают после посадки в 1-2 год. Саженцам винограда даётся время, чтобы нарастить корневую массу и лозу, она должна удлиниться на 1 м за этот период.

Инструкция по летней обрезке виноградной лозы:

Обрезка винограда включает целый комплекс процедур, которые разграничены по срокам выполнения: начало «зелёных операций» с марта-апреля и до сентября-октября с учётом региона культивирования. Не всегда для обрезки нужен острозаточенный инструмент. К примеру, придётся действовать и руками, чтобы удалить поросль.