Уход за малиной после сбора урожая в июле

Перечь работ в малиннике после сбора урожая:

Главное, что необходимо знать начинающему садоводу, это то, что уходовые мероприятия за ремонтантными и летними разновидностями малины имеют сильные отличия. Несмотря на то, что они внешне практически идентичны, их жизненный цикл различен, также, как и сроки плодоношения. Поэтому уход проводится в разные периоды времени. Перед тем как вносить удобрения или делать обрезку, важно выяснить, какой сорт растёт у вас в саду.

На заметку! Время, когда появляется спелая малина, – обычно наилучший критерий определения её вида.Красные спелые ягодки в июле говорят о том, что разновидность летняя. А вот если зреть культура начинает в конце августа, то это ремонтантный сорт.

Уходовые июльские процедуры для классической малины:

Подкормка. После сбора урожая кусты истощили свои запасы питательных веществ, поэтому их нужно восполнить;

Удаление веток, на которых процесс плодоношения завершился. Свои задачи они выполнили и больше не будут формировать завязи;

Прореживание молодой поросли. Ягодник интенсивно растёт, появляется много побегов. Если часть их не обрезать будет загущение малинника, что может спровоцировать развитие заболеваний или уменьшить объёмы урожая;

Обработка для профилактики малины от появления различных недугов и насекомых-вредителей;

Увлажнение. По мере надобности, ориентируясь на погоду в регионе.

Также на регулярной основе рыхлят и пропалывают грунт вокруг посадок.

Уходовые работы после сбора ягод:

Разберём более детальнее мероприятия после уборки урожая.

Обрезка:

Когда все ягоды собраны, одревесневшие (они коричневого окраса) ветки обрезают. В следующий сезон они цвести уже не будут и соответственно плодоносить тоже. Формировку во время ухода можно сделать и весной, но тогда старые стебли заберут у растения важные питательные элементы, которые ему нужны для успешного прохождения зимнего периода.

В июле обрезают все плодоносящие в текущем году побеги. Используют острозаточенный секатор, удаляют до самого основания, пеньки не оставляют. Такая процедура поможет кустикам сохранить и перенаправить всю жизненную энергию на рост молодой и сильной поросли, которая даст плоды в будущем году.

Рекомендуют срезать стебли как можно ближе к земле и сразу убирать из сада. Больные либо с насекомыми стоит сжечь, а из здоровых веток можно сделать нижний слой высоких грядок.

Нормировка:

Помимо старых ветвей нормируют густую молоденькую поросль возле основания растения. На каждом боковом побеге появляется 3-5 веточек. Так побег малины и становится кустарником с 12-16 ветвями, если его своевременно не обрезать.

Нюансы процедуры:

Оставляют до 6 крепких побегов на следующий год (14-16 шт. на 1 кв. м);

В обязательном порядке убирают все сухие, сломанные, ослабленные и заражённые стебли. На них могут находиться личинки галлицы (стеблевой, побеговой), возбудитель дидимеллы, паутинный клещ;Ненужные ветки обрезают максимально близко к поверхности грунта;

Любые отростки, растущие поодаль главного куста, тоже убирают. Иначе они будут подпитываться жизненно необходимыми микроэлементами и влагой у родительского растения;

Если не срезать эти небольшие и тонкие ростки, зимой они замёрзнут и начнётся процесс гниения, который распространится дальше на куст, что снизит его иммунитет;

Удалённые побеги сжигают, чтобы уничтожить или предупредить появление болезнетворных бактерий, вирусов и вредителей.