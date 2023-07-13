Скафандр Пересильд из картины Вызов выставлен на продажу

Скафандр "Сокол КВ - 2", который сшит специально для актрисы Юлии Пересильд во время съемок в космосе, выставлен на продажу.

Состоит космическая одежда из шлема, гарнитуры, перчаток и стартовых сапог, вес которых составляет примерно 10,5 кг.

Продается также скафандр дублерши Пересильд в картине "Вызов" - Алены Мордовиной.

Стоимость космического обмундирования на сайте не указана, но для его приобретения нужно оставить заявку.

Представители "Главкосмос" утверждают, что скафандр сохранился в отличном состоянии.