Способы вылечить ржавчину на смородине

Возбудитель этого заболевания – грибковые патогены. Известно несколько разновидностей грибковых спор, которые могут вызвать появление ярко-оранжевых вкраплений на смородиновых листьях. Среди самых распространённых – это бокальчатая и столбчатая ржавчина, которые отличаются лишь симптоматикой. Но лечение одинаково, не зависит от разновидности возбудителя.

Столбчатая

Этот вид ржавчины вызывают грибковые споры Cronartium ribicola Dietr. Заболевание начинает атаковать внутреннюю часть листовой поверхности и распространяется через время по всему кустарнику.

Симптоматика болезни:

На наружной стороне листка наблюдаются светло-жёлтые пятнышки неправильной формы. Изображение из них может напомнить мозаику. Позднее эти пятна становятся оранжевого цвета;

В местах пятен на внешней части листочка, а также на внутренней стороне пластины со временем появляются выпуклые наросты, имеющие вид полосочек и пятен. Наросты имеют желтоватый окрас, который позднее становится более тёмного оттенка;

К завершению вегетационного периода на пятнах нарастают изогнутые образования в форме сосков (столбиков), имеющие рыжевато-коричневую окраску. Эти образования состоят из огромного числа мельчайших спор;

Листва начинает скручиваться и постепенно засыхать.

Заболевание способно поражать как листву, так и перекидывается на веточки, завязи и стебли. Поражённые места вначале покрыты пятнышками, а потом – свисающими наростами в виде столбчиков.

Первые признаки заболевания становятся заметны в середине вегетации растения. Ржавые споры вырастают в конце лета или в начале осени.

Бокальчатая

Родина этой разновидности ржавчины – Сибирский регион. Именно с тех мест возбудитель болезни распространился по Европе.

Бокальчатая ржавчина вызывается грибком Puccinia ribesicaricis. Поражение смородины происходит в первый весенний месяц. Споры поселяются на нижней части листа, а потом распространяются по растительным частям кустарника. На начальной стадии развития увидеть, что смородина заболела, очень сложно. Листочки начинают коричневеть и покрываться ржавчиной в 1-2 декаде июня, а уже под конец июля наблюдается опадание поражённой листвы.

Симптоматика болезни смородины:

На нижней части листьев вначале можно увидеть оранжевые точечки. Чаще всего они расположены вдоль прожилок. Через время точечки становятся большими, увеличиваясь в размерах;

К июлю точки преобразуются в бокальчатые образования, имеющие ржавый окрас. Из этих наростов начинает высыпаться рыжий порошок. Образования бокальчатой формы темнеют, увеличиваются и начинают разрастаться;

Наружная сторона листка укрывается желтоватыми вдавленными пятнами, которые со временем сливаются, а листовая пластина желтеет;

Листки приобретают жёсткость, буреют, наблюдается искривление и деформация. При касании к поверхности кажется, что лист мохнатый;

Молодые веточки перестают расти, скручиваются и усыхают.

Смородиновая ржавчина распространяется на сформировавшиеся завязи. Пораженные плоды начинают покрываться белёсым налётом и перестают быть съедобными.

Причины возникновения смородиновой ржавчины

Попадает и развивается возбудитель инфекции на смородине из-за ошибок ухода, а также от факторов, которые не зависят от садовода.

Причины возникновения:

Близко растущая к смородине хвойная растительность. Именно хвойные кусты и деревья, в т. ч. и можжевельник, служат переносчиками столбчатой ржавчины;

Сорные травы. Промежуточными растениями бокальчатой ржавчины являются представители болотной растительности, например, осока;

Прошлогодние листья и остатки растений – в них остаётся на зимовку грибковый возбудитель;

Вредители. Паразитирующие насекомые и поедают смородину, понижая её иммунитет, и разносят грибки, вирусы, бактерии. К подобным паразитам причислены паутинный клещ, тля, смородиновая галлица;

Выбор места для посадки саженцев на заболоченной местности и на участках с близким нахождением почвенных вод. Высокая влажность земли – идеальный микроклимат для развития грибковых болезней;

Длительные осадки. Когда повышена влажность и одновременно снижена температура воздуха, то наблюдается ослабление иммунитета смородины, что способствует развитию ржавчины.

Споры распространяются по саду потоками ветра. Большой риск заражения, когда в саду растут промежуточные растения либо уже поражённая растительность.

Опасность от поражения ржавчиной

Ржавые больные листья не только делают кустарник внешне непривлекательным и листву непригодной для применения в консервации, но и могут спровоцировать гибель смородины

Вред, наносимый этой болезнью:

Потеря урожайности. На заболевшем многолетнике образуется мало завязей. Большая часть из них опадёт. Поражённые спорами ягоды, уже успевшие сформироваться, будут из-за налёта непригодны для использования;

Нарушается фотосинтез, который приостанавливает развитие кустарника;

Опадает до 50 % листочков. Часто опадают и молоденькие побеги;

Снижается уровень холодостойкости – смородина может не пережить зимние холода;

Снижается отклик иммунной системы. Смородиновый куст становится подверженным другим инфекциям.

Без лечения грибок останется на смородине несколько лет, из-за чего она может и погибнуть.

Способы борьбы с ржавчиной

Вылечить ржавчину при обнаружении в начале развития легко. Когда вовремя обнаружены признаки болезни, она не принесёт серьезных последствий растению, и куст переживёт зимовку.

На поздних этапах заболевание также лечится, но в текущем сезоне попробовать ягодки не получится. На зиму кустарник, который перенёс ржавчину, укрывают спанбондом и снежной «шапкой».

Агротехнические методы

Меры агротехники при борьбе со ржавчиной – это основа для спасения растения. Но их эффективность будет лишь в совокупности с противогрибковыми препаратами.

Особенности способа:

Важен регулярный осмотр ягодника, смородиновых листьев и ветвей. Особо внимательно стоит осматривать нижнюю часть листочков;

Все заражённые места срезают, выносят с участка и сжигают. Участки срезов обрабатывают садовым варом;

Сорные травы, опавшую листву и растительные остатки из прикорневой области зараженного кустарника убирают;

Землю перекапывают.

Важно! Если воспользоваться только агротехническими способами, то даже когда со смородины будут срезаны все зараженные ветви, грибковые споры могут попасть на здоровые растительные части куста. И тогда случится рецидив заболевания. Когда применяется только лечение и препараты без удаления больных частей, борьба со ржавчиной предстоит долгая. И в данном случае возврата болезни избежать не получится.

Народная методика

Народные рецепты для лечения заболевания относятся к самым безопасным, т. к. они не причиняют вред здоровью людей и экологии, их применяют во время плодоношения и непосредственно перед уборкой урожая. Только народные методы не столь эффективны, как химия. По этой причине используются народные средства лишь на начальных этапах развития болезни.

Что рекомендуется при поражении смородиновых кустов грибковыми спорами:

Мыльно-содовый водный раствор. В 10 л жидкости разводится 1/2 куска измельчённого хозяйственного мыла и 100 г пищевой соды. Компоненты смешиваются до полного растворения. Опрыскиваются растения и земля в приствольном кругу;

Луково-чесночная водная настойка. Чеснок 250 г, лук 250 г измельчаются вместе с оболочкой. Получившуюся смесь заливают 5 л воды и настаивают на протяжении 48 часов. Затем данный настой процеживают и опрыскивают куст смородины;

Коровяк: 1 кг разводится в 2 л воды. Состав настаивается в тёплом месте в течении 5-6 дней. Потом смесь разводят водой в пропорции 1:10. Применяют для наружной обработки кустов;

Кисломолочный коктейль с йодом. На 5-литровое ведро используют 500 мл кефира либо скисшего молока и 20 капелек йода. Объём до 5 л добавляют тёплой водой и проводят опрыскивание кустарника.