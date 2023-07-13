Володина, покинувшая шоу Давай поженимся несколько лет назад, сообщила о возвращении на ТВ

Интернет-площадка оказалась не слишком "просторной" для Василисы Володиной, а потому она решила вернуться на телеэкран.

На ТВ знаменитость возвращается с собственным шоу, которое будет выходить в эфир ТВ-3 ежедневно в 12:15.

Программа будет носить очень позитивное название "Хорошие новости с Василисой Володиной".

Астролог будет сообщать зрителям возможности, которые дарят им звезды, и делиться прогнозами и советами по поводу того, чего не избежать.

Первый выпуск шоу состоится уже в эту пятницу, 14 июля.