Володина, покинувшая шоу Давай поженимся несколько лет назад, сообщила о возвращении на ТВ

Интернет-площадка оказалась не слишком "просторной" для Василисы Володиной, а потому она решила вернуться на телеэкран.
На ТВ знаменитость возвращается с собственным шоу, которое будет выходить в эфир ТВ-3 ежедневно в 12:15.
Программа будет носить очень позитивное название "Хорошие новости с Василисой Володиной".
Астролог будет сообщать зрителям возможности, которые дарят им звезды, и делиться прогнозами и советами по поводу того, чего не избежать.
Первый выпуск шоу состоится уже в эту пятницу, 14 июля.
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